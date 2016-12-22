При монастыре Гандзасар в Карабахе откроется филиал «Матенадарана»

PanARMENIAN.Net - При монастыре Гандзасар в Нагорно-Карабахской Республике будет открыт филиал Музея древних рукописей «Матенадаран». Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22-го декабря.

Здание для музея построено на средства фонда «Пюник». В музее уже содержится более 100 рукописей.

В октябре 2015-го года в Гандзасаре был открытВторой Матенадаран.

Гандзасар - один из древнейших центров армянской письменности.

Архитектурные решения Матенадарана в Гандзасаре консультировал Артур Месчян. Авторы попытались спроектировать здание, некоторые элементы которого напоминают архитектуру Матенадарана в Ереване.