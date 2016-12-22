В Армении изменят процедуры выдачи въездных виз
22 декабря 2016 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 22-го декабря дал ряд поручений, в том числе министерству иностранных дел, по пересмотру порядка предоставления въездных виз в Армению.
«Государственный комитет по туризму и Главное управление гражданской авиации Армении дали рекомендации по изменению концепции визового режима. Обсудите их и представьте решение, в том числе в сравнении с действующими в соседних странах визовыми режимами», - распорядился Карапетян.
В ходе заседания премьер-министр также поручил всем руководителям госведомств обобщить все озвученные ранее на заседаниях правительства задания и представить результаты до конца 2016-го года, передает«Новости-Армения».
Премьер поручил всем госструктурам подготовить отчеты по итогам деятельности за 2016 год, которые будут обобщены в начале января, а также программу приоритетных мероприятий и задач на 2017 год.
Карапетян также дал поручение министру территориального управления и развития Давиду Локяну завершить формирование паспорта регионов, которые полностью представляют все параметры областей и скоординировать работы с губернаторами по анализу и представлению общинных бюджетов.
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