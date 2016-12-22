Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав
22 декабря 2016 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Финская компания Nokia подала против американской Apple несколько судебных исков за нарушение патентных прав. Об этом сообщается на сайте компании.
В своем сообщении Nokia утверждает, что владеет тремя портфелями интеллектуальной собственности. Также подчеркивается, что в ее собственности находятся десятки тысяч патентов, которые покрывают множество технологий, используемых в современных смартфонах и планшетах, передает gazeta.ru.
«С момента подписания соглашения о лицензировании, заключенного в 2011 году и покрывающего некоторые из патентов Nokia Technologies, Apple отклоняла последовательные предложения Nokia лицензировать и другие запатентованные разработки, которые используются во многих продуктах компании», — утверждается в заявлении финской компании.
Nokia отмечает, что после многих лет переговоров с Apple она намерена защищать свои права в суде.
Ранее стало известно, что смартфоны под брендом Nokia выйдут в первой половине 2017 года.
Самое значимое
Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине 2016 года, но компания задержала сроки выхода
У созданной программы результаты оказались на 35% лучше, чем у профессионального «считывателя» по губам
CodeFights сотрудничает с такими компаниями, как Uber, Dropbox, Asana и Quora в сфере поиска и найма программистов
15 ноября компания официально подтвердила, что видеозвонки вскоре действительно станут доступны всем пользователям мессенджера
Partner news
Последние новости
Асад: Взятие Алеппо сирийскими войсками - победа для России и Ирана Взятие Алеппо сирийскими войсками является победой для союзников Дамаска, в том числе для России и Ирана. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
В Москве проходит церемония прощания с убитым послом Андреем Карловым Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии прощания с убитым в Анкаре послом РФ Андреем Карловым, которая проходит 22-го декабря в Москве в здании МИД Российской Федерации.
За информацию о местонахождении берлинского террориста объявлена награда в €100 тысяч По делу о теракте на рождественской ярмарке в Берлине официально объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри.
ЕС предостерег команду Трампа от отмены соглашения по ядерной программе Ирана Брюссель предостерег команду избранного президента США Дональда Трампа от отмены соглашения по иранской ядерной программе из-за возможного введения новых экономических санкций против Тегерана.