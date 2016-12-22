// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Германия за 11 месяцев выслала из страны около 24 тысяч мигрантов

Германия за 11 месяцев выслала из страны около 24 тысяч мигрантов
22 декабря 2016 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Немецкие власти до конца ноября 2016-го года выслали из страны 23 750 мигрантов, сообщает Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел.

За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.

Согласно данным министерства, до первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 человекам, выказавшим желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 000.

Процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. За одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160 процентов больше, чем в 2015 году. Положительные решение, дающие беженцам возможность остаться в Германии, вынесено в 63 процентах случаев (4.,8 в 2015 году).

Ссылки по теме:
Dw.com: Германия выслала почти 24 тысяч мигрантов
 Самое значимое
ООН: Более 18 млн ВИЧ-инфицированных в мире получают терапиюООН: Более 18 млн ВИЧ-инфицированных в мире получают терапию
Более 18 млн ВИЧ-инфецированных в мире получают антиретровирусную терапию, говорится в сообщении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).
Иракские курды контрабандой перевозят в Иран купленный в Армении алкогольИракские курды контрабандой перевозят в Иран купленный в Армении алкоголь
Сотни людей каждый месяц пешком или верхом забирают у курдских поставщиков привезенный на грузовиках «запретный» товар
Германия расширила мандат военных бундесвера на базе «Инджирлик» в ТурцииГермания расширила мандат военных бундесвера на базе «Инджирлик» в Турции
Бундестаг продлил и расширил мандат военнослужащих бундесвера, дислоцированных на базе «Инджирлик» в Турции для участия в операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
Пентагон: 64 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии за год в результате авиаударов СШАПентагон: 64 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии за год в результате авиаударов США
Гражданские лица погибли, несмотря на то что были предприняты все возможные меры предосторожности, а авиаудары осуществлялись в соответствии с законами военного времени
Partner news
 Статьи
Год великих триумфов

Главные научные события 2016-го

 Самое читаемое в разделе
В Минске по запросу Баку задержан известный блогер Александр Лапшин за визит в Карабах
Компания Трампа отказалась от открытия отеля и бизнес-центра в Баку
Сирийская армия отразила атаку ИГ на авиабазу под Пальмирой
В Турции задержали 7 человек по подозрению в причастности к взрыву в Кайсери
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ЕС предостерег команду Трампа от отмены соглашения по ядерной программе Ирана Брюссель предостерег команду избранного президента США Дональда Трампа от отмены соглашения по иранской ядерной программе из-за возможного введения новых экономических санкций против Тегерана.
33 пассажира, пострадавших в ДТП под Бесланом, получили финансовую помощь Пострадавшие пассажиры в ДТП в Южной Осетии с участием армянского автобуса рейса Москва-Ереван продолжают получать финансовую помощь.
Сборная Армении по футболу поднялась на 86-е место в рейтинге ФИФА Армянская национальная команда занимает 86-е место с 412-ю очками.
Армянское правительство одобрило Таможенный кодекс ЕАЭС Правительство Армении на заседании 22-го декабря одобрило проект соглашения о Таможенном кодексе ЕАЭС.