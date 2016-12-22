Германия за 11 месяцев выслала из страны около 24 тысяч мигрантов

PanARMENIAN.Net - Немецкие власти до конца ноября 2016-го года выслали из страны 23 750 мигрантов, сообщает Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел.

За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.

Согласно данным министерства, до первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 человекам, выказавшим желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 000.

Процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. За одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160 процентов больше, чем в 2015 году. Положительные решение, дающие беженцам возможность остаться в Германии, вынесено в 63 процентах случаев (4.,8 в 2015 году).