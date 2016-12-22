ЕС предостерег команду Трампа от отмены соглашения по ядерной программе Ирана
22 декабря 2016 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Брюссель предостерег команду избранного президента США Дональда Трампа от отмены соглашения по иранской ядерной программе из-за возможного введения новых экономических санкций против Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Ранее несколько европейских делегаций посетили США, где встретились с представителями переходной команды Трампа и с генерал-лейтенантом Майклом Флинном, которому будущий президент предложил пост советника по вопросам национальной безопасности, отмечает газета. В ходе встреч европейские чиновники выразили обеспокоенность стран ЕС о сохранении сделки с Ираном. Кроме того, как отмечает издание, делегации встретились с конгрессменами-республиканцами.
«Если будут своего рода крупные провокации со стороны иранцев, тогда мы, возможно, сможем поддержать новые санкции», — заявил один из европейских официальных лиц.
«Но если новые санкции приведут к коллапсу сделки, большинство людей в Европе скажут, что это вина американцев», — добавил он.
Ранее в ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп резко критиковал ядерное соглашение с Ираном, утверждая, что оно позволит исламской республике получить ядерное оружие. Советник Трампа по внешней политике Валид Фарес заявлял, что избранный президент США потребует пересмотреть и внести изменения в соглашение по иранской ядерной программе.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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