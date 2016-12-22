За информацию о местонахождении берлинского террориста объявлена награда в €100 тысяч

PanARMENIAN.Net - По делу о теракте на рождественской ярмарке в Берлине официально объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри.

«Если вы увидите разыскиваемого, то сообщите в полицию. Но не подвергайте себя опасности, поскольку он может быть опасен и вооружен», - говорится в распространенном заявлении прокуратуры.

Федеральные прокуратура пообещала вознаграждение в размере 100 тысяч евро за информацию, которая приведет к аресту Амри,передает «Казинформ».

По данным властей, Анис Амри прибыл в Германию в июле 2015 года в качестве просителя убежища, но в статусе беженца ему было отказано.

Однако обратно в Тунис подозреваемый не вернулся, поскольку не имел при себе документов, удостоверяющих личность, тогда как власти африканской страны оспаривали в течение нескольких месяцев сам факт, что этот человек является их гражданином.

Вечером 19-го декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.