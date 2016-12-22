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В Москве проходит церемония прощания с убитым послом Андреем Карловым

В Москве проходит церемония прощания с убитым послом Андреем Карловым
22 декабря 2016 - 15:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии прощания с убитым в Анкаре послом РФ Андреем Карловым, которая проходит 22-го декабря в Москве в здании МИД Российской Федерации.

Российский лидер возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.

Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на 22-е декабря, передает РИА Новости.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

Фото: ТАСС
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