Джоан Роулинг анонсировала новую книгу
22 декабря 2016 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская писательница Джоан Роулинг работает над очередным романом. Об этом автор книг о Гарри Поттере заявила в своем микроблоге Twitter.
Роулинг прокомментировала твит одной из подписчиц, которая спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу.
«Я сейчас работаю над ней», — ответила Роулинг.
Она добавила, что роман никак не связан с ее предыдущим произведением «Фантастические звери и места их обитания». Писательница отказалась раскрывать дальнейшие подробности, передает Lenta.ru.
В декабре2016-го года рукописная книга Роулинг «Сказки барда Бидля» была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 468 тысяч долларов.
Первый роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был напечатан в 1997 году. Ее романы переведены на 67 языков. Вся книжная серия поттерианы была экранизирована. Кроме того, писательница выпустила три романа под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Роулинг также является автором книги «Фантастические звери и места их обитания», которая была экранизирована в 2016 году режиссером Дэвидом Йейтсом.
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