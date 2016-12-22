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Спецпосланник Генсека ООН подтвердил намерение возобновить переговоры по Сирии 8 февраля

Спецпосланник Генсека ООН подтвердил намерение возобновить переговоры по Сирии 8 февраля
22 декабря 2016 - 17:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил объявленные им ранее планы по созыву 8 фераля в Женеве межсирйиских переговоров. Об этом он заявил 22-го декабря на брифинге.

Единогласно принятая Советом Безопасности ООН резолюция 2328, отметил он, стала «импульсом к возобновлению политического процесса».

«Имеется импульс к переговорам на основе возобновленного единства. Мы планируем возобновить межсирийский политический процесс в Женеве 8 февраля», - сказал де Мистура, передает ТАСС.

Эмиссар ООН приветствовал итоги состоявшихся в Москве встречи глав МИД России, Турции и Ирана и предстоящее проведение в Астане встречи по Сирии.

«Мы приветствуем инициативу Астаны и любую другую инициативу в этом направлении», - сказал де Мистура. По его словам, договоренности, ранее достигнутые между Россией и Турцией, облегчили проведение эвакуации из восточной части сирийского города Алеппо.

Отвечая на вопрос о том, почему переговоры в Женеве назначены на 8 февраля, спецпосланник намекнул на некие события, которые произойдут в 20-х числах января и, «возможно, тогда будет больше шансов для позитивных дискуссий 8 февраля».

Де Мистура при этом не пояснил, о каких событиях идет речь. Вместе с тем, известно, что 20 января состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, от которого ждут конструктивных шагов в сирийском урегулировании.

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ТАСС: Де Мистура подтвердил намерение возобновить переговоры по Сирии 8 февраля
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