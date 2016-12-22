Генрих Мхитарян 57-й в списке ста лучших футболистов мира по весрии The Guardian
22 декабря 2016 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших футболистов мира по версии The Guardian.
Мхитарян расположился на 57-ем месте.
«Было много критики в адрес Жозе Моуринью из-за того, что он давал мало игрового времени Мхитаряну. Однако недавно футболист заявил, что проблема в нем. Быстрый и умный Мхитарян в минувшем сезоне отлично выглядел в составе дортмундской «Боруссии», поэтому улучшил свои позиции на 20 строчек. Он в прошлом месяце (ноябре – ред.) показывал хорошую игру также в составе «Манчестер Юнайтед», — пишет портал.
В предыдущих четырех матчах в составе «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал автором двух голов и двух голевых передач.
Ранее на своей странице социальной сети Facebook Генрих Мхитарян поблагодарил за присвоение ему звания «Лучшего футболиста Армении 2016 года».
«Для меня большая честь в седьмой раз удостоиться звания лучшего футболиста Армении. Я благодарен Федерации футбола Армении, моим клубам, поклонникам и представителям СМИ. Я посвятил футболу всю мою жизнь и добился значительных успехов. Однако чувствую, что могу сделать больше для моего клуба «Манчестер Юнайтед» и для Армении — страны, которую очень люблю и которая всегда в моих мыслях», — написал Мхитарян.
Генрих Мхитарян признавался лучшим футболистом года в Армении семь раз: в 2009-м году, также в 2011-м, 2012-м, 2013-м, 2014-м, 2015-м годах.
Самое значимое
Полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении по итогам 2016 года.
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Как отметил Мата, он не считает, что Мхитарян является его соперником в сражении за место в стартовом составе, и надеется, что Жозе Моуринью будет ставить в состав их обоих
Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, чемпионат Европы по футболу среди игроков до 19 лет пройдет в Армении в 2019 году.
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