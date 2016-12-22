Губернатор Алеппо: Возвращение жителей в город - одна из главных задач
22 декабря 2016 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Возвращение жителей Алеппо — это одна из основных задач администрации провинции. Об этом заявил губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.
«Провинция Алеппо сталкивается с новым вызовом в связи с переселением жителей восточных районов. Это дополнительная нагрузка на город, который и так живет на пределе из-за почти трехлетней блокады. Поэтому необходимо, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои дома в освобожденных районах», — сказал он, передает РИА Новости.
Губернатор напомнил, что до войны в Алеппо проживали около трех миллионов человек.
«Несмотря на то, что точная статистика отсутствует из-за сложившейся ситуации, по нашим данным, больше двух миллионов человек в настоящее время проживают в городе Алеппо. И мы надеемся, что и остальные вернутся в город, чтобы участвовать в его восстановлении и сделать его еще лучше, чем он был до этого», — сказал Дияб.
«С самого начала при освобождении любого района мы сразу направляли туда специальные технические бригады, спецтехнику для незамедлительного начала работ. Но сейчас, учитывая тот факт, что армия все быстрее освобождает районы совместно с дружественными силами и уже освобождена большая часть Алеппо, темпы таких работ ускорились», — добавил он.
В то же время Дияб указал на недостаточное количество строительной техники, значительная часть которой была утрачена в результате действий террористов.
Губернатор отметил, что многие жители Алеппо действительно вернулись в свои дома после того, как были проведены необходимые работы.
«Мы приложим все усилия для удовлетворения всех потребностей жителей. После начала битвы за освобождение Алеппо мы приняли порядка ста тысяч человек из восточных районов. Из них 79 тысяч мы разместили во временных жилых центрах, которые подготовила администрация, а остальные разместились у своих родственников», — сказал он.
Взятие Алеппо сирийскими войсками является победой для союзников Дамаска, в том числе для России и Ирана. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Переходу Алеппо под контроль правительственных войск предшествовало наступление, длившееся несколько месяцев. На его первоначальном этапе российские ВВС оказывали сирийской армии существенную поддержку, нанося удары с воздуха.
После того, как в ходе наступления стали появляться сообщения о массовой гибели мирных жителей и разрушении гражданских объектов, Москва стала объектом жесткой критики со стороны западных стран; некоторые политики в Европе публично заговорили о возможности введения санкций. После этого Россия объявила о нескольких гуманитарных паузах, фактически прекратив авиаудары по территории города.
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