Парламент Карабаха принял проект бюджета на 2017 год
22 декабря 2016 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Нагорно-Карабахской Республики в ходе заседания 22-го декабря принял проект бюджета на 2017-й год. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР.
В ходе голосования депутаты парламента соотношением голосов 27«за» и 3«против» приняли закон НКР «О государственном бюджете НКР на 2017 год».
Представляя парламенту проект закона Нагорно-Карабахской Республики «О государственном бюджете НКР на 2017 год», министр финансов НКР Спартак Тевосян отметил, что после предыдущего пленарного заседания в правительство поступило 26 вопросов – от двух фракций и одного депутата.
По словам министра финансов, на основании предложений изменениям подверглись статьи, касающиеся градостроительства, охраны общественного порядка, здравоохранения. Таким образом, в результате всех изменений расходы бюджета увеличились на 185 млн. 244 тыс. драмов и общая сумма госбюджета на 2017 год составила 94 млрд. 432 млн. драмов.
Представители парламентских фракций представили свои точки зрения касательно проекта госбюджета.
С заключительным словом выступил премьер-министр НКР Араик Арутюнян, выразив признательность депутатам за конструктивные обсуждения.
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