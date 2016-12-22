Парламент Карабаха принял проект бюджета на 2017 год

PanARMENIAN.Net - Парламент Нагорно-Карабахской Республики в ходе заседания 22-го декабря принял проект бюджета на 2017-й год. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР.

В ходе голосования депутаты парламента соотношением голосов 27«за» и 3«против» приняли закон НКР «О государственном бюджете НКР на 2017 год».

Представляя парламенту проект закона Нагорно-Карабахской Республики «О государственном бюджете НКР на 2017 год», министр финансов НКР Спартак Тевосян отметил, что после предыдущего пленарного заседания в правительство поступило 26 вопросов – от двух фракций и одного депутата.

По словам министра финансов, на основании предложений изменениям подверглись статьи, касающиеся градостроительства, охраны общественного порядка, здравоохранения. Таким образом, в результате всех изменений расходы бюджета увеличились на 185 млн. 244 тыс. драмов и общая сумма госбюджета на 2017 год составила 94 млрд. 432 млн. драмов.

Представители парламентских фракций представили свои точки зрения касательно проекта госбюджета.

С заключительным словом выступил премьер-министр НКР Араик Арутюнян, выразив признательность депутатам за конструктивные обсуждения.