Президент Армении: Роль парламентариев в деле углубления партнерства с Россией чрезвычайно важна
22 декабря 2016 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках интеграционных объединений армяно-российское взаимодействие гармонично дополняет и ещё больше усиливает двусторонние отношения. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 22-го декабря на встрече с делегацией Государственной думы РФ.
Делегация Госдумы РФ прибыла в Ереван во главе с председателем комитета по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.
Российская делегация находится в Армении для проведения совместного заседания с постоянным комитетом внешних связей Национального Собрания РА, пресс-служба главы государства.
Саргсян подчеркнул важность последовательного углубления отношений и взаимодействия Армении со стратегическим партнёром в лице России по всем направлениям, отметив чрезвычайно большую роль парламентариев в этой работе.
Лидер Армении отметил, что и в рамках интеграционных объединений армяно-российское взаимодействие гармонично дополняет и ещё больше усиливает двусторонние отношения, открывая новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Президент выразил надежду, что результаты ереванского совместного заседания армянских и российских парламентариев внесут свой вклад в дело укрепления межгосударственных связей.
Отметив, что несмотря на негативное влияние международных экономических процессов на экономики стран-членов Евразийского экономического союза, тем не менее, потенциал ЕАЭС способствовать экономическому развитию довольно большой.
Саргсян подчеркнул, что Армения убеждённый сторонник развития интеграционных процессов и придаёт большое значение активной работе всех стран-членов по последовательному продвижению этих процессов.
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