Президент Армении: Роль парламентариев в деле углубления партнерства с Россией чрезвычайно важна

PanARMENIAN.Net - В рамках интеграционных объединений армяно-российское взаимодействие гармонично дополняет и ещё больше усиливает двусторонние отношения. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 22-го декабря на встрече с делегацией Государственной думы РФ.

Делегация Госдумы РФ прибыла в Ереван во главе с председателем комитета по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Российская делегация находится в Армении для проведения совместного заседания с постоянным комитетом внешних связей Национального Собрания РА, пресс-служба главы государства.

Саргсян подчеркнул важность последовательного углубления отношений и взаимодействия Армении со стратегическим партнёром в лице России по всем направлениям, отметив чрезвычайно большую роль парламентариев в этой работе.

Лидер Армении отметил, что и в рамках интеграционных объединений армяно-российское взаимодействие гармонично дополняет и ещё больше усиливает двусторонние отношения, открывая новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Президент выразил надежду, что результаты ереванского совместного заседания армянских и российских парламентариев внесут свой вклад в дело укрепления межгосударственных связей.

Отметив, что несмотря на негативное влияние международных экономических процессов на экономики стран-членов Евразийского экономического союза, тем не менее, потенциал ЕАЭС способствовать экономическому развитию довольно большой.

Саргсян подчеркнул, что Армения убеждённый сторонник развития интеграционных процессов и придаёт большое значение активной работе всех стран-членов по последовательному продвижению этих процессов.