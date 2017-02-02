УЕФА выплатил €150 млн клубам за участие футболистов в Чемпионате Европы-2016

PanARMENIAN.Net - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил €150 млн клубам из всех 54 европейских федераций, чьи футболисты приняли участие в матчах отборочного и основного раундов чемпионата Европы 2016 года, который прошел во Франции.

«Данная цифра возросла на €50 млн по сравнению с выплатами, совершенными в 2012 году после предыдущего чемпионата Европы», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, передает ТАСС.

Отмечается, что €100 млн было разделено между клубами, чьи игроки выступали в основном раунде турнира. Остальные €50 млн получили команды, чьи футболисты играли на стадии отбора. В итоге компенсацию получил 641 клуб, что является рекордной цифрой.

Бюджеты российских клубов пополнились на общую сумму €6,97 млн. Больше всего заработал ЦСКА (€1,36 млн), далее следуют «Зенит» (€1,15), «Краснодар» (€868,2 тыс), «Локомотив» (€798,1 тыс), «Спартак» (€578,2 тыс).

Европейское первенство прошло 10 июня - 10 июля 2016 года. Этот чемпионат Европы стал первым после расширения числа участников до 24 команд. Победителем турнира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале команду Франции в дополнительное время.