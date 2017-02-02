Исследование: 5% армянских пользователей блокируют рекламу в интернете
2 февраля 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Уровень блокирования интернет-рекламы в Армении в настоящее время составляет 5%. Такие данные приведены в новом глобальном отчете ирландской фирмы PageFair.
Один из 20 армянских интернет-пользователей теперь блокирует онлайн рекламу, на которой пытаются заработать издатели и медиа-компании.
Такие же показатели в соседней Грузии, между тем в России и Турции 6% и 7% пользователей, соответственно, блокируют рекламу в интернете. Данные Азернайджана и Ирана недоступны.
Согласно исследованию фирмы PageFair, проанализировавшей данные 73 стран, самый высокий показатель блокирования онлайн рекламы в Греции и Ирландии - по 39%, далее следует Германия - 29%.
Кроме того, в докладе сообщается, что 615 миллионов устройств в настоящее время блокируют рекламу, ежегодно их количество увеличивается на 30%.
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Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
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