Исследование: 5% армянских пользователей блокируют рекламу в интернете

PanARMENIAN.Net - Уровень блокирования интернет-рекламы в Армении в настоящее время составляет 5%. Такие данные приведены в новом глобальном отчете ирландской фирмы PageFair.

Один из 20 армянских интернет-пользователей теперь блокирует онлайн рекламу, на которой пытаются заработать издатели и медиа-компании.

Такие же показатели в соседней Грузии, между тем в России и Турции 6% и 7% пользователей, соответственно, блокируют рекламу в интернете. Данные Азернайджана и Ирана недоступны.

Согласно исследованию фирмы PageFair, проанализировавшей данные 73 стран, самый высокий показатель блокирования онлайн рекламы в Греции и Ирландии - по 39%, далее следует Германия - 29%.

Кроме того, в докладе сообщается, что 615 миллионов устройств в настоящее время блокируют рекламу, ежегодно их количество увеличивается на 30%.