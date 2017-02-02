Войска Сирии выбили террористов ИГ из 32 селений к северо-востоку от Алеппо
2 февраля 2017 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили от террористов «Исламского государства» (ИГ) 32 населенных пункта к северо-востоку от Алеппо (360 км от Дамаска).
В результате серии проведенных войсками операций от банд ИГ очищена территория в 250 кв. Км, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
Правительственные силы расширили пояс безопасности вокруг Алеппо и продолжают наступательную операцию на город Эль-Баб, который служит тыловой базой ИГ. Передовые части находятся сейчас в 7 км от этого города и контролируют шоссе, связывающее Эль-Баб с Алеппо.
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