Европарламент поддержал отмену визового режима для Грузии

PanARMENIAN.Net - Европарламент на пленарной сессии 2 февраля в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.

Докладчица ЕП по вопросу отмены Евросоюзом визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль ранее призвала Совет ЕС без промедления одобрить политическое решение о переходе на безвизовый режим с Грузией с тем, чтобы ЕП утвердил его в феврале 2017 года, передает РИА Новости.

Ранее парламентский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕС об отмене визового режима для граждан Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.