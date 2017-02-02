Европарламент поддержал отмену визового режима для Грузии
2 февраля 2017 - 15:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент на пленарной сессии 2 февраля в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии.
Докладчица ЕП по вопросу отмены Евросоюзом визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль ранее призвала Совет ЕС без промедления одобрить политическое решение о переходе на безвизовый режим с Грузией с тем, чтобы ЕП утвердил его в феврале 2017 года, передает РИА Новости.
Ранее парламентский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕС об отмене визового режима для граждан Грузии.
В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.
Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.
Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.
Самое значимое
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Галуст Саакян в Японии договорился об углублении отношений между Хиросимой и Ереваном Возглавляемую председателем Национального Собрания Армении Галустом Саакяном делегацию 1 февраля принял мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи.
Россия, Турция и Иран 6 февраля в Астане проведут встречу по Сирии Встреча России, Турции и Ирана при участии представителя ООН по урегулированию в Сирии состоится в Астане 6 февраля. Об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
Правительство Армении направит в Китай первого торгового атташе Правительство Армении на заседании 2 февраля приняло решение о создании новой должности торгового атташе в Китае.
Суд в Ереване приговорил троих сторонников «Сасна црер» к тюремному сроку Суд общей юрисдикции Кентро и Норк-Мараш 2 февраля приговорил трех обвиняемых по делу об июльских беспорядках на улице Хоренаци в Ереване к трем годам лишения свободы.