Хоккеист Артем Манукян набрал рекордные для МХЛ 94 очка в 50 играх

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Омских Ястребов» Артем Манукян, имеющий армянское происхождение, набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата МХЛ с «Ладьей» (3:0).

Таким образом, 18-летний форвард установил рекорд лиги по системе «гол+пас». Манукян в 50 играх набрал 94 (38+56) очка, пишет Championat.com.

Учитывая тот факт, что до окончания регулярки «Омским Ястребам» предстоит провести еще девять встреч, рекордсмен имеет неплохие шансы улучшить свою статистику и преодолеть стоочковый рубеж. Кроме того, Манукян находится в одном шаге от лучшего достижения по результативным передачам за сезон (60).

Прежний рекорд, 92 очка, принадлежал сразу двум хоккеистам – Дмитрию Михайлову и Алексею Митрофанову. В сезоне-2012/13 Михайлов в составе «Стальных Лис» набрал 92 (32+60) очка в 54 матчах. Митрофанов в «Толпаре» в сезоне-2013/14 набрал 92 (40+52) очка в 55 играх.