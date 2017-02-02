Родные пленного азербайджанца опровергают Минобороны страны: Гусейнзаде - военнослужащий

PanARMENIAN.Net - 2 февраля азербайджанские пользователи социальных сетей сообщили, что согласно информации односельчан плененного во время неудачной диверсии 1 февраля в направлении Талыша Эльнура Гусейнзаде, пленный является действующим военнослужащим сверхсрочной службы ВС Азербайджана.

Армия обороны НКР днем 1 февраля отразила азербайджанскую диверсию в направлении села Талиш. В ходе операции пленен азербайджанский диверсант, уроженец города Барда Эльнур Гусейнзаде, 1995 года рождения. В ходе операции с азербайджанской стороны ранен минимум один военнослужащий (информацию о ранении ранее подтвердило Минобороны Азербайджана).

Данные, опубликованные в соцсетях совпадают с личными данными плененного, которые несколькими часами позже опубликовала Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных и без вести пропавших. Исходя из этого отпадает сомнение в том, что данные ранее распространяли настоящие односельчане и родственники Гусейзаде, пишет razm.info.

Азербайджанские СМИ также подтверждают, что плененный был действующим военнослужащим. Отмечается, что Гусейнзаде является уроженцем села Гуллар Бардинского района (1995 г.р.). Эта информация частично совпадает с данными, опубликованными Армией Обороны Нагорно-Карабахской Республики (вместо одного из сел Бардинского района указан сам город Барда).

Представитель сельской администрации заявил, что Гусейзаде является военнослужащим.

«Из сельской администрации Гуллара сообщили, что Эльнур после завершения обязательной военной службы снова отправился служить и является военнослужащим сверхсрочной службы. Кому верить?», - автор записи сомневается в утверждении МО Азербайджана, согласно которому Гусейнзаде на момент своего пленения уже не являлся военнослужащим.

Еще один азербайджанский пользователь также с сомнением относится к заявлению МО Азербайджана и сообщает новую информацию.

«Брат, армяне говорят, что он был военнослужащий, разведчик и был пленен раненным во время диверсии. Родители солдата и представители сельской администрации также говорят, что он был на службе. Это отрицает только наше бесстыдное МО», - говорится в записи.

Баку, комментируя взятие в плен азербайджанского солдата 1 февраля Армией обороны НКР, пытается отказаться от него, заявляя, что он систематически нарушал воинскую дисциплину, за что впоследствии был демобилизован из рядов ВС Азербайджана, и в настоящее время не состоит в Вооруженных силах Азербайджана.