Лэмпард объявил о завершении профессиональной карьеры

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник футбольного клуба «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«После 21 невероятного года я решил, что наступило правильное время, чтобы завершить мою карьеру как профессионального футболиста», - написал 38-летний Лэмпард.

«Я очень горжусь теми трофеями, которые выиграл, тем, что более 100 раз представлял свою страну на международной арене, и тем, что забил более 300 голов за карьеру», – отметил он.

Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэме», выступал на правах аренды в «Суонси», но основная часть его карьеры связана с «Челси». Цвета этой команды он защищал с 2001 по 2014 годы, став в ее составе трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии. По два раза он выигрывал с «Челси» Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии, по разу - Лигу чемпионов УЕФА и Кубок УЕФА. Всего за «Челси» он провел свыше 400 матчей.

В сезоне-2014/15 Ф.Лэмпард выступал за «Манчестер Сити», откуда вскоре перешел в «Нью-Йорк Сити» (США), который и стал последним клубом в его карьере.

За сборную Англии он сыграл в более чем 100 матчах.