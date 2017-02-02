МИД Белоруссии: Россия не уведомила о решении установить пограничную зону
2 февраля 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Белоруссии заявил, что Россия не уведомила о решении установить пограничную зону в приграничных с республикой регионах РФ.
«Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Белоруссией без предварительного уведомления», - сказала замначальник управления информации - начальник отдела пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина, передает ТАСС.
ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией, следует из приказов ведомства, опубликованных на официальном портале правовой информации. Отмечается, что такое решение принято в целях «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».
Ранее Белоруссия ввела безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств, которые прибывают в страну через аэропорт на срок не более пяти суток. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть в Россию.
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