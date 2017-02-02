Правительство Армении направит в Китай первого торгового атташе
2 февраля 2017 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 2 февраля приняло решение о создании новой должности торгового атташе в Китае.
Как отметил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, решение обусловлено активизацией деловых отношений с Китаем и необходимостью расширения торгово-экономических отношений между странами.
«Между странами есть большие возможности и соответствующее международное соглашение, которое позволяет расширить экономические контакты. Наличие торгового атташе в Китае позволит продуктивно представлять торговые и экономические интересы Армении в Китае, облегчит взаимный выход товаров на рынки, а также повысит уровень сотрудничества в различных сферах», - сказал Караян, передает «Новости-Армения».
При этом он отметил, что на сегодня у Армении есть торговые представители в России, ЕС,и ВТО.
Резиденция торгового атташе будет располагаться в Пекине в здании посольства Армении в Китае.
Самое значимое
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
По его словам, в 2016 году довольно существенно вырос импорт из Армении продовольственных товаров, что связно со вступлением Армении в Евразийский союз и отражает нашу общую нацеленность на интеграцию
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Большинство жителей Франции желают отказа Фийона от борьбы за пост президента Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы Франсуа Фийон отказался от борьбы за пост президента страны из-за скандала с его супругой Пенелопой.
Суд в Лос-Анджелесе постановил пускать в США обладателей миграционных виз Федеральный судья Лос-Анджелеса Андреа Биротте постановил, что власти США должны позволить иммигрантам с видом на жительство в США въезжать на территорию Соединенных Штатов Америки.
В ООН ожидают от стран ЕС скоординированных действий по защите беженцев Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ).
Россия, Турция и Иран 6 февраля в Астане проведут встречу по Сирии Встреча России, Турции и Ирана при участии представителя ООН по урегулированию в Сирии состоится в Астане 6 февраля. Об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.