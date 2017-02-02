Правительство Армении направит в Китай первого торгового атташе

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 2 февраля приняло решение о создании новой должности торгового атташе в Китае.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, решение обусловлено активизацией деловых отношений с Китаем и необходимостью расширения торгово-экономических отношений между странами.

«Между странами есть большие возможности и соответствующее международное соглашение, которое позволяет расширить экономические контакты. Наличие торгового атташе в Китае позволит продуктивно представлять торговые и экономические интересы Армении в Китае, облегчит взаимный выход товаров на рынки, а также повысит уровень сотрудничества в различных сферах», - сказал Караян, передает «Новости-Армения».

При этом он отметил, что на сегодня у Армении есть торговые представители в России, ЕС,и ВТО.

Резиденция торгового атташе будет располагаться в Пекине в здании посольства Армении в Китае.