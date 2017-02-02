Россия, Турция и Иран 6 февраля в Астане проведут встречу по Сирии

PanARMENIAN.Net - Встреча России, Турции и Ирана при участии представителя ООН по урегулированию в Сирии состоится в Астане 6 февраля. Об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что встреча по обсуждению работы механизма мониторинга за прекращением огня в Сирии пройдет 6 февраля в Астане.

«Да, действительно, к нам поступило обращение с просьбой помочь в организации 6 февраля в Астане международной технической встречи по сирийскому урегулированию делегаций России, Турции и Ирана при участии представителя ООН», — сообщил Жайнаков, передает РИА Новости.

По его словам, «в рамках предстоящего мероприятия представители трех стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии – России, Турции и Ирана – планируют обсудить соблюдение режима прекращения боевых действий его сторонами-участниками, рассмотреть предложения вооруженной оппозиции об укреплении прекращения огня, введенного 30 декабря 2016 года, определить иные модальности имплементации режима прекращения боевых действий».

На переговорах в Астане 23-24 января Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.