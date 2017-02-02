Галуст Саакян в Японии договорился об углублении отношений между Хиросимой и Ереваном
2 февраля 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемую председателем Национального Собрания Армении Галустом Саакяном делегацию 1 февраля принял мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.
Мэр поблагодарил армянскую делегацию за посещение Хиросимы и отметил, что хотя сотрудничество Еревана и Хиросимы находится на должном уровне, тем не менее, он готов к еще большему его углублению, особенно с включением Еревана в организацию «Мэры – во имя мира».
Мацуи выразил надежду, что другие города Армении также станут членами этой организации.
Председатель НС Армении выразил признательность за теплый прием и отметил: «Мы впечатлены достижениями Японии за эти годы благодаря эффективной стратегии развития».
Возглавляемая Саакяном делегация посетила также Мемориальный музей мира в Хиросиме, где ознакомилась с фактами атомной бомбардировки города. Почтив память невинных жертв, спикер НС РА возложил венок к мемориалу.
Саакян сделал записи в памятных книгах для высокопоставленных гостей мэрии Хиросимы и Мемориального музея мира.
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