Галуст Саакян в Японии договорился об углублении отношений между Хиросимой и Ереваном

PanARMENIAN.Net - Возглавляемую председателем Национального Собрания Армении Галустом Саакяном делегацию 1 февраля принял мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

Мэр поблагодарил армянскую делегацию за посещение Хиросимы и отметил, что хотя сотрудничество Еревана и Хиросимы находится на должном уровне, тем не менее, он готов к еще большему его углублению, особенно с включением Еревана в организацию «Мэры – во имя мира».

Мацуи выразил надежду, что другие города Армении также станут членами этой организации.

Председатель НС Армении выразил признательность за теплый прием и отметил: «Мы впечатлены достижениями Японии за эти годы благодаря эффективной стратегии развития».

Возглавляемая Саакяном делегация посетила также Мемориальный музей мира в Хиросиме, где ознакомилась с фактами атомной бомбардировки города. Почтив память невинных жертв, спикер НС РА возложил венок к мемориалу.

Саакян сделал записи в памятных книгах для высокопоставленных гостей мэрии Хиросимы и Мемориального музея мира.