В ООН ожидают от стран ЕС скоординированных действий по защите беженцев

PanARMENIAN.Net - ООН ожидает от намеченного на 3 февраля неформального саммита Евросоюза в Валетте скоординированных действий по защите беженцев и мигрантов. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ).

«Чтобы лучше защитить беженцев и мигрантов, нам нужен сильный Европейский союз, который действует за пределами своих границ в оказании защиты, помощи и в содействии поиску решений для нуждающихся людей», - отмечается в документе, передает ТАСС.

УВКБ и МОМ выражают надежду, что встреча в Валетте «поможет продвинуться к одобрению совместного подхода к миграции" членами ЕС. Две организации призывают к «согласованным усилиям» по созданию в Ливии «устойчивой системы миграции и предоставления убежища».

В УВКБ и МОМ ждут от Евросоюза, кроме того, укрепления спасательных служб на море, усиления верховенства права и борьбы с преступными сетями. Они считают, что центры по приему беженцев должны быть «открытыми», а условия размещения в них – «безопасными и достойными». По их мнению, в нынешних обстоятельствах было бы неправильным рассматривать Ливию «в качестве безопасной третьей страны».

Авторы заявления высказываются также против проведения в Северной Африке «экстерриториальных процедур», касающихся рассмотрения просьб об убежище.