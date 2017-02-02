В ООН ожидают от стран ЕС скоординированных действий по защите беженцев
2 февраля 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - ООН ожидает от намеченного на 3 февраля неформального саммита Евросоюза в Валетте скоординированных действий по защите беженцев и мигрантов. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ).
«Чтобы лучше защитить беженцев и мигрантов, нам нужен сильный Европейский союз, который действует за пределами своих границ в оказании защиты, помощи и в содействии поиску решений для нуждающихся людей», - отмечается в документе, передает ТАСС.
УВКБ и МОМ выражают надежду, что встреча в Валетте «поможет продвинуться к одобрению совместного подхода к миграции" членами ЕС. Две организации призывают к «согласованным усилиям» по созданию в Ливии «устойчивой системы миграции и предоставления убежища».
В УВКБ и МОМ ждут от Евросоюза, кроме того, укрепления спасательных служб на море, усиления верховенства права и борьбы с преступными сетями. Они считают, что центры по приему беженцев должны быть «открытыми», а условия размещения в них – «безопасными и достойными». По их мнению, в нынешних обстоятельствах было бы неправильным рассматривать Ливию «в качестве безопасной третьей страны».
Авторы заявления высказываются также против проведения в Северной Африке «экстерриториальных процедур», касающихся рассмотрения просьб об убежище.
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