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Суд в Лос-Анджелесе постановил пускать в США обладателей миграционных виз

Суд в Лос-Анджелесе постановил пускать в США обладателей миграционных виз
2 февраля 2017 - 18:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Федеральный судья Лос-Анджелеса Андреа Биротте постановил, что власти США должны позволить иммигрантам с видом на жительство в США въезжать на территорию Соединенных Штатов Америки.

В постановлении судья обязал чиновников США воздерживаться от «депортации, задержания или препятствия въезду тем, у кого есть действующая миграционная виза из семи мусульманских стран», как то предписывается недавним указом президента США Дональда Трампа.

Постановление судьи не распространяется на туристов, студентов и бизнесменов, у которых нет миграционной визы, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Государственный департамент США рассматривает постановление судьи и пока не дает комментариев.

2 февраля, запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран не распространяется на тех, у кого есть грин-карты, заявлял официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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Суд Лос-Анджелеса постановил пускать в США обладателей миграционных виз Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589336d69a79473d1b04286a#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news]
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