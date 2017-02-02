Суд в Лос-Анджелесе постановил пускать в США обладателей миграционных виз
2 февраля 2017 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Федеральный судья Лос-Анджелеса Андреа Биротте постановил, что власти США должны позволить иммигрантам с видом на жительство в США въезжать на территорию Соединенных Штатов Америки.
В постановлении судья обязал чиновников США воздерживаться от «депортации, задержания или препятствия въезду тем, у кого есть действующая миграционная виза из семи мусульманских стран», как то предписывается недавним указом президента США Дональда Трампа.
Постановление судьи не распространяется на туристов, студентов и бизнесменов, у которых нет миграционной визы, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Государственный департамент США рассматривает постановление судьи и пока не дает комментариев.
2 февраля, запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран не распространяется на тех, у кого есть грин-карты, заявлял официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
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