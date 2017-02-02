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Большинство жителей Франции желают отказа Фийона от борьбы за пост президента

Большинство жителей Франции желают отказа Фийона от борьбы за пост президента
2 февраля 2017 - 18:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Почти 70% жителей Франции хотят, чтобы Франсуа Фийон отказался от борьбы за пост президента страны из-за скандала с его супругой Пенелопой. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса социологической службы Harris interactive.

Респонденты считают, что место кандидата партии «Республиканцы» стоит занять бывшему премьер-министру Франции и экс-министру иностранных дел Алену Жюппе. При этом только 29% опрошенных полагают, что «Республиканцы» смогут выиграть выборы, если их кандидатом будет Фийон. В победу «Республиканцев» с другим кандидатом верят 57% опрошенных.

Ранее газета Le Canard enchaine сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась помощником Франсуа Фийона в Национальном собрании и получала положенное жалование, но при этом якобы «не выполняла никаких конкретных обязанностей». Ей была выплачена сумма в €500 тыс, передает ТАСС.

По оценке местных наблюдателей, скандал может оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в прессе французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства возможного хищения государственных средств. Фийон все обвинения категорически отвергает, называя их клеветой и происками его противников.

31 января следователи провели обыски в здании Национального собрания (нижняя палата парламента) в рамках расследования дела Пенелопы Фийон. Супругов по отдельности допросили. Разговор со следователями продолжался несколько часов.

Позднее сам Фийон заявил, посещая парижский Салон предпринимателей, что «остается кандидатом в президенты Франции», «выбирает этот путь» и «пойдет по нему до конца». Спустя несколько часов после этого руководство партии «Республиканцы» подтвердило «свою полную поддержку» его кандидатуры.

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ТАСС: Большинство французов хотят отказа Фийона от борьбы за пост президента
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