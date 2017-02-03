Мощный взрыв прогремел в столичном регионе Франции: Есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - Мощный взрыв прогремел в ночь на 3 февраля в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции. Один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (01.00 по Еревану) в одной из торговых палаток населенного пункта.

Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.

«Вслед за взрывом последовал пожар. Согласно предварительным данным, один пострадавший находится в критическом состоянии и четыре человека были легко ранены», — заявил капитан бригады пожарных Гийом Фрес, слова которого приводит телеканал LCI.

По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. «Дома затряслись», — заявила жительница соседнего города Ганьи.

30 яанваря взрыв произошел на фабрике по производству ароматизированной бумаги с благовониями в пригороде Парижа. Тогда шесть человек получили ранения.