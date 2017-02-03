Мощный взрыв прогремел в столичном регионе Франции: Есть пострадавшие
3 февраля 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Мощный взрыв прогремел в ночь на 3 февраля в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции. Один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (01.00 по Еревану) в одной из торговых палаток населенного пункта.
Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.
«Вслед за взрывом последовал пожар. Согласно предварительным данным, один пострадавший находится в критическом состоянии и четыре человека были легко ранены», — заявил капитан бригады пожарных Гийом Фрес, слова которого приводит телеканал LCI.
По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. «Дома затряслись», — заявила жительница соседнего города Ганьи.
30 яанваря взрыв произошел на фабрике по производству ароматизированной бумаги с благовониями в пригороде Парижа. Тогда шесть человек получили ранения.
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