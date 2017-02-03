Дамаск потребовал от СБ ООН принять меры в связи с турецкой агрессией
3 февраля 2017 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Сирии направило два письма в СБ ООН и генеральному секретарю ООН в связи с продолжающейся агрессией Турции в отношении САР и сирийского народа.
«Руководство Сирии решительно осуждает многочисленные преступления и нападения Турции в отношении сирийского народа, целостности и суверенитета сирийской земли. Правительство САР вновь требует от Совета безопасности принять меры в рамках своих обязательств по соблюдению международного права и мира»,- говорится в документе МИД, пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.
В МИД САР потребовали от СБ ООН обязать Анкару прекратить агрессию в отношении сирийского народа.
Ранее стало известно, что Анкара рассчитывает создать в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии зону безопасности глубиной 45 километров. Армия Турции в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» против ИГ и с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. Затем силы оппозиции стали продвигаться на запад вдоль турецкой границы. В начале сентября сообщалось, что оппозиционная Свободная сирийская армия вытеснила террористов ИГ с оставшихся захваченных территорий на границе с Турцией, пройдя Ар-Раи и дойдя до Азаза.
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