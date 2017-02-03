Меркель призвала Эрдогана соблюдать демократические нормы
3 февраля 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к соблюдению демократических норм. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции во время визита в Анкару.
«Во времена глубоких политических потрясений нужно сделать все, чтобы защитить принцип разделения властей, свободу слова и политическое многообразие», — констатировала Меркель.
«Оппозиция — это часть демократии», — добавила она, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Таким образом немецкий политик ответила на вопрос об опасениях относительно попыток подавления инакомыслия в Турции.
15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного мятежа, который был подавлен. В результате столкновений погибли свыше 230 человек, еще более 2.1 тысячи получили ранения. После этого в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.
Параллельно в стране началась работа над проектом новой конституции, которая превращает страну в президентскую республику и резко усиливает властные полномочия нынешнего главы государства. 21 января изменения в основной закон страны были одобрены парламентом Турции.
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