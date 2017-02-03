АНКА призывает развивать экономические отношения между Арменией и США

PanARMENIAN.Net - Армянский национальный комитет Америки (АНКА) приветствует достигнутый послом Миллзом и всей командой посольства США в Ереване прогресс по вопросу развития экономических отношений между США и Арменией. Об этом говорится в распространённом заявлении АНКА.

Тем самым АНКА приветствовал сообщение посла о том, что две американские фирмы планируют инвестировать более $ 500 млн в Армении в течение ближайших нескольких лет.

В заявлении организации подчеркивается, что необходимо предпринять еще больше усилий для развития экономических отношений.

АНКА в очередной раз призвал армян Америки направить письмо членам Сената и Палаты представителей, призвав их активно работать над тремя ключевыми приоритетами экономических отношений.

Отмечается, что приоритеты включают переговоры в направлении договора об исключении двойного налогообложения, получении гранта от корпорации Millennium Challenge для развития образования в Армении, а также открытие прямых коммерческих и грузовых рейсов из Лос-Анджелеса в Ереван.

Ранее сообщалось, что армянский национальный комитет Америки (АНКА) обеспокоен складывающейся ситуацией с иммиграционным указом Белого дома, как на уровне политики США, так и с точки зрения влияния на армян и их семьи. Об этом говорится в распространённом заявлении АНКА.