Постпред США при ООН: Санкции против РФ не отменят, пока Крым не будет возвращен Украине
3 февраля 2017 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Хейли также обвинила Россию в «агрессивных действиях» на востоке Украины, где в последние несколько дней усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон, пишет BBC.
«Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России», - сказала Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН.
Хейли подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему считает Крым частью Украины и призывает Россию положить конец оккупации полуострова.
Комментируя выступление Хейли, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сослался на то, что жители Крыма проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
«В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы, народ» ... Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме», - сказал российский постпред.
В ходе заседания Совбеза ООН Чуркин заявил, что власти Украины пытаются добиться не нормализации ситуации на востоке страны, а военного решения конфликта.
В последние дни в Донбассе вновь ужесточилось противостояние между вооруженными сторонниками самопровозглашенных «народных республик» и украинскими военными. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта.
В середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 года после российской аннексии Крыма и затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины. Американские власти неоднократно обвиняли Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных «народных республик» Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва последовательно отрицает эти обвинения.
В декабре 2016 года Вашингтон объявил о введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США обвинили Россию в организации кибератак на американские политические структуры. Москва это категорически отрицает.
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