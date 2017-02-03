Армения представит на выставке в Москве более 50 видов вин

PanARMENIAN.Net - Армянские компании на международной выставке «ПродЭкспо-2017», которая пройдет в Москве 6-10 февраля, представят свыше 50 видов вин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Армении.

При содействии Фонда развития виноградарства и виноделия Армении 12 армянских винодельческих компаний примут участие в международной выставке «ПродЭкспо — 2017» одним павильоном.

«Армянская делегация представят свыше 50 видов вин спокойных и игристых вин. Основная цель участия в выставке — представить армянское вино за рубежом и расширить рынки сбыта», — говорится в сообщении.

«ПродЭкспо — 2017» собирает под одной крышей производителей, крупных и розничных покупателей, производителей необходимого для переработки сырья и оборудования, что дает возможность установить новые деловые контакты, а также ознакомиться с новейшими технологиями переработки и основными тенденциями на глобальных рынках.

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь) и в течение более 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.