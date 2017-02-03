Армения представит на выставке в Москве более 50 видов вин
3 февраля 2017 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские компании на международной выставке «ПродЭкспо-2017», которая пройдет в Москве 6-10 февраля, представят свыше 50 видов вин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Армении.
При содействии Фонда развития виноградарства и виноделия Армении 12 армянских винодельческих компаний примут участие в международной выставке «ПродЭкспо — 2017» одним павильоном.
«Армянская делегация представят свыше 50 видов вин спокойных и игристых вин. Основная цель участия в выставке — представить армянское вино за рубежом и расширить рынки сбыта», — говорится в сообщении.
«ПродЭкспо — 2017» собирает под одной крышей производителей, крупных и розничных покупателей, производителей необходимого для переработки сырья и оборудования, что дает возможность установить новые деловые контакты, а также ознакомиться с новейшими технологиями переработки и основными тенденциями на глобальных рынках.
Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь) и в течение более 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
Самое значимое
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Роналдиньо стал послом «Барселоны» Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал послом «сине-гранатовых».
Марин Ле Пен обещала ввести 10% налог на работающих во Франции иностранцев Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы.
Захарова: Карабахский конфликт – угроза безопасности, стабильности и развитию Армении и Азербайджана Москва высоко ценит роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов. Об этом 3 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившись к процессу карабахского урегулирования.
ЕС хочет организовать международную конференцию по Сирии ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.