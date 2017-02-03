В Facebook появилась функция «Найти людей» для поиска пары и коллег
3 февраля 2017 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В мобильном приложении Facebook для iOS и Android появилась функция «Найти людей» (Discover People), которая позволяет подобрать компанию на ближайшее мероприятие, скооперироваться с коллегами по работе или найти пару для свидания.
Осенью 2016 года она запустилась у пользователей из Новой Зеландии и Австралии, теперь в компании подтвердили постепенный запуск во всем мире.
Функция «Найти людей» расположена в навигации, где также отображаются ближайшие друзья, мероприятия и группы. После нажатия на раздел вам необходимо представиться: написать короткое сообщение о том, кого и для чего вы ищите, и загрузить актуальную фотографию, пишет TJournal со ссылкой на Techcrunch.
Внизу выводятся ближайшие знакомые, другие люди, ищущие компанию, а также прошедшие и будущие события. В списке нет ваших друзей, потому что функция направлена на то, чтобы познакомиться с новыми людьми. Похожим образом работает приложение Tinder, помогающее найти пару поблизости, и LinkedIn, с помощью которого можно настроить деловые контакты.
Многие пользователи могут не оценить новую функцию из-за того, что другие люди будут просматривать их профиль, заходя через общие мероприятия. Список участников события, как правило, находится в открытом доступе, и через раздел «Найти людей» можно зайти и просмотреть информацию о человеке.
Компания сталкивалась с похожей проблемой, когда запустила функцию «Друзья поблизости». Некоторые пользователи социальной сети не хотели делиться своей геопозицией, из-за чего новый раздел не пользовался популярностью.
Самое значимое
Отмечается, что такое обращение поставило в затруднительное положение компании, которые выступают за свободное обращение информации
Предполагалось, что Prime Video станет доступен в большинстве стран мира еще в первой половине 2016 года, но компания задержала сроки выхода
У созданной программы результаты оказались на 35% лучше, чем у профессионального «считывателя» по губам
CodeFights сотрудничает с такими компаниями, как Uber, Dropbox, Asana и Quora в сфере поиска и найма программистов
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Роналдиньо стал послом «Барселоны» Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал послом «сине-гранатовых».
Марин Ле Пен обещала ввести 10% налог на работающих во Франции иностранцев Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы.
Захарова: Карабахский конфликт – угроза безопасности, стабильности и развитию Армении и Азербайджана Москва высоко ценит роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов. Об этом 3 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившись к процессу карабахского урегулирования.
ЕС хочет организовать международную конференцию по Сирии ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.