В Facebook появилась функция «Найти людей» для поиска пары и коллег

PanARMENIAN.Net - В мобильном приложении Facebook для iOS и Android появилась функция «Найти людей» (Discover People), которая позволяет подобрать компанию на ближайшее мероприятие, скооперироваться с коллегами по работе или найти пару для свидания.

Осенью 2016 года она запустилась у пользователей из Новой Зеландии и Австралии, теперь в компании подтвердили постепенный запуск во всем мире.

Функция «Найти людей» расположена в навигации, где также отображаются ближайшие друзья, мероприятия и группы. После нажатия на раздел вам необходимо представиться: написать короткое сообщение о том, кого и для чего вы ищите, и загрузить актуальную фотографию, пишет TJournal со ссылкой на Techcrunch.

Внизу выводятся ближайшие знакомые, другие люди, ищущие компанию, а также прошедшие и будущие события. В списке нет ваших друзей, потому что функция направлена на то, чтобы познакомиться с новыми людьми. Похожим образом работает приложение Tinder, помогающее найти пару поблизости, и LinkedIn, с помощью которого можно настроить деловые контакты.

Многие пользователи могут не оценить новую функцию из-за того, что другие люди будут просматривать их профиль, заходя через общие мероприятия. Список участников события, как правило, находится в открытом доступе, и через раздел «Найти людей» можно зайти и просмотреть информацию о человеке.

Компания сталкивалась с похожей проблемой, когда запустила функцию «Друзья поблизости». Некоторые пользователи социальной сети не хотели делиться своей геопозицией, из-за чего новый раздел не пользовался популярностью.