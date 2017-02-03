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Элон Маск выступит против указа Трампа о мигрантах на заседании совета по бизнесу

Элон Маск выступит против указа Трампа о мигрантах на заседании совета по бизнесу
3 февраля 2017 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель корпораций SpaceX и Tesla Элон Маск, входящий в совет по бизнесу при администрации президента США, заявил, что на заседании совета 3 февраля вместе с другими бизнесменами выступит против указа Дональда Трампа о запрете въезда эмигрантам из ряда стран.

Как рассказал бизнесмен в своем твиттере, на заседании в Белом доме он и другие члены консультационного совета выступят против указа Трампа об эмигрантах и внесут предложения по изменению миграционной политики, пишет TJournal.

Маск подчеркнул, что участники совета просто дают Белому дому консультации, но при этом не обязаны соглашаться с политикой президента и его решениями.

Говоря о себе, глава техкорпораций отметил, что лично он работает и над тем, чтобы человечество стало «мультипланетной цивилизацией» с сотнями тысяч рабочих мест и вдохновляющим будущим для всех.

Элон Маск вошел в совет по бизнесу при Трампе в декабре 2016 года. Вместе с ним консультантами стали еще ряд крупных бизнесменов и технологических экспертов.

3 февраля 2017 года из-за разногласий по миграционному законодательству совет покинул основатель компании Uber Тревис Каланик. Он, как и Маск, заявил, что члены совета не обязаны соглашаться с политикой президента.

27 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США эмигрантам из ряда стран, в основном, мусульманских. Против указа выступило множество американских граждан и известных бизнесменов, в том числе, основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Google Сергей Брин, который лично принял участие в митинге против миграционной политики Трампа.

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TJournal: Элон Маск заявил о намерении выступить против указа Трампа о беженцах на заседании совета по бизнесу
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