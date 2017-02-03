Захарова: Москва считает недопустимой выдачу блогера Лапшина Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Москва выступает против выдачи блогера Андрея Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам. Об этом заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны», — сказала она на брифинге, пишет РИА Новости.

Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Ранее стало известно, что Азербайджан уже отправил за задержанным в Минске Лапшиным самолет несмотря на то, что апелляция блогера на решение Минского городского суда будет рассмотрена 4 февраля Верховным судом Белоруссии.

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