Лукашенко заявил о правах Белоруссии на снижение стоимости российского газа
3 февраля 2017 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за удешевления нефти в мире. Об этом 3 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции.
Он отметил, что РФ и Белоруссия по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен, пишет РИА Новости.
«Газ привязан к нефти. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно по формуле был привязан газ к этой нефти. И он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть до 40 там, долларов, сейчас там 51 доллар и так далее, значит, упала цена и на природный газ», — сказал Лукашенко.
Таким образом, по его словам, в связи с падением цены на нефть справедливая цена на газ должна составлять 83 доллара за тысячу кубов.
«Упала нефть, и нам сегодня выходит по этой формуле природный газ 83 доллара», — сказал глава Белоруссии.
Он также отметил, что российская сторона, в свою очередь, отказывается понижать цену, заявляя, что 132 доллара за тысячу кубов, которые сейчас платит Белоруссия, и так самая низкая цена.
«Это не логика. У нас есть договоренность, у нас есть практика… это договоренность, и ее надо выполнять», — заявил Лукашенко.
Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре 2016 года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.
Самое значимое
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Роналдиньо стал послом «Барселоны» Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал послом «сине-гранатовых».
Захарова: Карабахский конфликт – угроза безопасности, стабильности и развитию Армении и Азербайджана Москва высоко ценит роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов. Об этом 3 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившись к процессу карабахского урегулирования.
Мацуев: Хачатурян воспитал целую плеяду композиторов и внес большую лепту в мировое искусство Бюст великого композитора XX века Арама Хачатуряна передан в дар Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Его разместили в фойе Большого зала учебного заведения.
Захарова: Москва считает недопустимой выдачу блогера Лапшина Азербайджану «Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны», — сказала она