Лукашенко заявил о правах Белоруссии на снижение стоимости российского газа

PanARMENIAN.Net - Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за удешевления нефти в мире. Об этом 3 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции.

Он отметил, что РФ и Белоруссия по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен, пишет РИА Новости.

«Газ привязан к нефти. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно по формуле был привязан газ к этой нефти. И он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть до 40 там, долларов, сейчас там 51 доллар и так далее, значит, упала цена и на природный газ», — сказал Лукашенко.

Таким образом, по его словам, в связи с падением цены на нефть справедливая цена на газ должна составлять 83 доллара за тысячу кубов.

«Упала нефть, и нам сегодня выходит по этой формуле природный газ 83 доллара», — сказал глава Белоруссии.

Он также отметил, что российская сторона, в свою очередь, отказывается понижать цену, заявляя, что 132 доллара за тысячу кубов, которые сейчас платит Белоруссия, и так самая низкая цена.

«Это не логика. У нас есть договоренность, у нас есть практика… это договоренность, и ее надо выполнять», — заявил Лукашенко.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре 2016 года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.