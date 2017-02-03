Вьетнам начал предоставлять электронные визы гражданам Армении

PanARMENIAN.Net - Вьетнам с 1 февраля начал предоставлять электронные визы для иностранных граждан из 40 стран мира, включая Армению, пишет Vietnam News Agency (VNA).

По данным государственного информационного агентства, правительство Вьетнама утвердило соответствующее постановление 25 января. Процедура подачи заявок и оплаты будет выполняться в режиме онлайн. Заявка на электронную визу сроком на 30 дней будет обработана в течение 3 дней. Гарантийные письма или приглашения в этом случае не понадобятся.

Кроме Армении, в указе перечислены также Азербайджан, Аргентина, Ирландия, Польша, Белоруссия, Болгария, Бруней, Южная Корея, Германия, Чили, Китай (не относится к китайским владельцам электронных паспортов), Колумбия, Чешская Республика, Куба, Дания, Восточный Тимор, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Греция, Италия, Казахстан, Россия, Великобритания, Люксембург, Мьянма, Монголия, Япония, Панама, Перу, Финляндия, Франция, Филиппины, Румыния, Испания, Швеция, Уругвай, Венесуэла, Норвегия и Словакия.

Предоставление обычной визы по-прежнему будет осуществляться в соответствии с положениями закона «О въезде, выезде, транзите и проживании для иностранцев во Вьетнаме».