ЕС хочет организовать международную конференцию по Сирии
3 февраля 2017 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.
«Мы работаем над организацией международной мирной конференции весной, в центре которой будут вопросы сирийского урегулирования. Восстановление (этой) страны требует огромных средств, но никто не будет их выделять, не будучи уверенным в крепком внутреннем диалоге и взаимодействии представителей всех (сирийских) сил», - сказала Могерини, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.
Она выразила уверенность, что мирный процесс в Сирии может быть достигнут «при постоянной координации сил Брюсселя, Москвы, ООН и Вашингтона».
Глава европейской дипломатии также указала, что «Америка не может представлять угрозу Европе».
«Наши связи гораздо более глубокие и сильней любой администрации», - отметила Могерини.
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