Захарова: Карабахский конфликт – угроза безопасности, стабильности и развитию Армении и Азербайджана
3 февраля 2017 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва высоко ценит роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов. Об этом 3 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившись к процессу карабахского урегулирования.
«Но важнейшая миссия – укоренять в общественных кругах конфликтующих сторон осознание безальтернативности мирного поиска взаимоприемлемых компромиссных решений. Мы исходим из того, что любая инициатива должна быть, в первую очередь, нацелена именно на это. Мы приветствуем любые общественные инициативы, которые ставят перед собой именно эту конкретную задачу», – заявила Захарова.
Коснувшись перспектив взаимодействия России и США по карабахскому урегулированию при новом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне, Захарова указала: «Что касается контактов с американцами, они только предстоят, и комментировать сейчас не имеет смысла. Давайте дождемся, когда эти контакты состоятся».
Обратилась Захарова и к заявлению Тиллерсона о том, что «карабахский конфликт угрожает стабильности в регионе и интересам национальной безопасности США».
«Я думаю, что, безусловно, это оценка его, как представителя США. Но, не комментируя позицию США, которые вправе оценивать собственные угрозы безопасности самостоятельно, я бы хотела сказать: сам конфликт – это, конечно, прямая угроза безопасности, стабильности и будущему развитию, главным образом, Армении и Азербайджана. Мы должны исходить из этого», – сказала она, передает RT.
20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
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