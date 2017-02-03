Марин Ле Пен обещала ввести 10% налог на работающих во Франции иностранцев

PanARMENIAN.Net - Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы.

Налог, сообщил представитель руководства «Национального фронта» Флориан Филиппо должны будут, в числе прочих, платить компании, в которых работают граждане стран-членов Евросоюза, передает Meduza.

«У работодателя будет выбор. Он сможет нанять французских граждан и избежать уплаты налога», — заявил Филиппо.

Марин Ле Пен, по данным соцопросов, имеет высокие шансы на выход во второй тур президентских выборов во Франции. Первый тур голосования пройдет 23 апреля, второй тур — 7 мая.

Фаворитом выборов считается бывший премьер-министр, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. В начале 2017 года супругу Фийона заподозрили в коррупции, по некоторым данным, она в течение нескольких лет получала зарплату помощника депутата, фактически не выполняя никакой работы.