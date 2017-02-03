Роналдиньо стал послом «Барселоны»

PanARMENIAN.Net - Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал послом «сине-гранатовых».

Бразилец будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и станет частью проекта «Легенды», нацеленного на популяризацию бренда «Барселоны» во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев. Об этом сообщается на официальном сайте «Барселоны».

Полузащитник известен по выступлениям за французский ПСЖ, «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч», вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.