Роналдиньо стал послом «Барселоны»
3 февраля 2017 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал послом «сине-гранатовых».
Бразилец будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и станет частью проекта «Легенды», нацеленного на популяризацию бренда «Барселоны» во всем мире с помощью бывших игроков каталонцев. Об этом сообщается на официальном сайте «Барселоны».
Полузащитник известен по выступлениям за французский ПСЖ, «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч», вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.
В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.
Самое значимое
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
На второй день соревнований с короткой программой выступила представляющая Армению пара Тина Карапетян – Симон Сенегал и с успехом преодолела квалификационный раунд ЧЕ
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Марин Ле Пен обещала ввести 10% налог на работающих во Франции иностранцев Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы.
Захарова: Карабахский конфликт – угроза безопасности, стабильности и развитию Армении и Азербайджана Москва высоко ценит роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов. Об этом 3 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратившись к процессу карабахского урегулирования.
ЕС хочет организовать международную конференцию по Сирии ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.
Лукашенко заявил о правах Белоруссии на снижение стоимости российского газа Он отметил, что РФ и Белоруссия по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен