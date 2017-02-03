Летчики российской базы в Армении начали полеты на МиГ-29

PanARMENIAN.Net - Летчики российской авиабазы Эребуни в Армении приступили к полетам в простых метеоусловиях на истребителях четвертого поколения МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что на начальных занятиях пилоты истребителей МиГ-29 совершают полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа в дневное время суток, полетов для разведки погоды, тренировкой взлета и посадки в горной местности.

Сообщается также, что в 2017 году военные летчики ЮВО в Армении выполнят более 100 различных задач, как в составе авиасоединения, так и во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз в ходе командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 – феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.