Летчики российской базы в Армении начали полеты на МиГ-29
3 февраля 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Летчики российской авиабазы Эребуни в Армении приступили к полетам в простых метеоусловиях на истребителях четвертого поколения МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что на начальных занятиях пилоты истребителей МиГ-29 совершают полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа в дневное время суток, полетов для разведки погоды, тренировкой взлета и посадки в горной местности.
Сообщается также, что в 2017 году военные летчики ЮВО в Армении выполнят более 100 различных задач, как в составе авиасоединения, так и во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз в ходе командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений.
Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 – феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.
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