Трамп заявил, что не будет так же «добр» к Ирану, как Обама
3 февраля 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет так же «добр» по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама.
«Иран играет с огнем – они не ценят, как «добр» был к ним президент Обама. Но не я!» — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
Администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на текущей неделе, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По его данным, санкции могут быть введены в пятницу против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против примерно 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения.
Санкции будут введены отчасти в качестве ответа на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты, уточняет агентство. Предполагается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана не будет затронуто санкциями.
Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен. Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что «Трамп резко критиковал различные соглашения, достигнутые Ираном и администрацией Обамы, а также ООН, как слабые и неэффективные».
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