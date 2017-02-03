Депутаты парламента Армении не поддержали проект по рассекречиванию доходов чиновников

PanARMENIAN.Net - Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Никол Пашинян представил проект «О создании временной комиссии НС РА по изучению источников формирования доходов высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц, а также их имущественного положения».

Однако по итогам обсуждения 3 февраля в Постоянной комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам проект был отклонён.

Проект поддержал всего один парламентарий, 5 были против, без воздержавшихся. «За» выступил, в частности, депутат от фракции АНК Гагик Джангирян.

До начала голосования министр юстиции РА Арпине Ованнисян отметила, что представленные в проекте предложения уже исполняются посредством других законопроектов.

Именно по этой причине в создании временной парламентской комиссии нет никакой необходимости.

Например, по ее словам, в Комиссии по государственно-правовым вопросам вскоре будет обсуждаться новый законодательный пакет, который касается представления деклараций, и, согласно предлагаемым изменениям, должностное лицо при полной или частичной фальсификации декларации будет нести и уголовную, и административную ответственность.

В ходе представления проекта Никол Пашинян заявил, что целью данной инициативы является создание временной комиссии НС РА по изучению источников формирования доходов высокопоставленных чиновников и связанных с ними лиц, а также их имущественного положения. По его словам, в случае принятия данного проекта у граждан РА появилась бы возможность следить за доходами и расходами чиновников, в том числе президента, премьер-министра, министров, губернаторов и др.

«У граждан РА появится возможность следить за тем, кто и сколько «нажил» за время нахождения на высоком посту», – сказал оппозиционный депутат, передает Panorama.am.