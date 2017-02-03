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Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
3 февраля 2017 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Авторитетный экономический журнал Forbes обнародовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

При составлении рейтинга учитывались не только зарплаты спортсменов, но и их доходы от рекламы и спонсорских соглашений.

На первом месте в списке оказался португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Его доходы в общей сложности составили 88 млн долларов.

Вторая позиция в рейтинге - у аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с суммарным доходом в 81.4 млн долларов.

Первую тройку замкнул игрок клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации «Кливленд Кавальерс» ЛеБрон Джеймс – 77.2 млн долларов, передает soccer.ru.

Ссылки по теме:
Forbes: «Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, Месси - второй»
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