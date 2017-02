Pokemon GO заработала более $1 млрд за 7 месяцев

PanARMENIAN.Net - Игра Pokemon Go принесла своему создателю компании Niantic более $1 млрд всего за семь месяцев с момента запуска в июле 2016 года, следует из данных аналитической компании SensorTower.

Это рекордный показатель для мобильных игр за всю историю, отмечают аналитики. Например, игра Clash Royale компании Supercell достигла миллиардного порога за 10 месяцев, за семь месяцев ее создатели заработали $550 млн, пишут «Ведомости».

Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности. Цель ее в том, чтобы находить в реальном мире покемонов, а затем тренировать их и участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Сама игра бесплатная – пользователи тратят деньги на покупки внутри игры.

В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов. В Pokemon Go играли даже жители тех стран, где игра не была официально представлена, – например, в Армении и России. Пользователи обходили ограничения, скачивая Pokemon Go в магазинах приложений других стран.

Пик популярности Pokemon Go пришелся на август. Тогда в эту игру ежедневно играло больше 10 млн человек в США. Осенью игра начала терять аудиторию, и, по данным на конец ноября, ее ежедневная аудитория составляет около 280 000 человек. То есть с момента пиковой популярности число американских игроков в покемонов уменьшилось в 35 раз.

Аналитическая компания App Annie ранее прогнозировала, что Pokemon Go заработает миллиард долларов до конца 2016 г. Однако уже в сентябре Slice Intelligence сообщила, что число платящих игроков в Pokemon Go сократилось на 79% по сравнению с серединой июля. Но несмотря на падение популярности, Pokemon Go все еще зарабатывает $1,5-2,5 млн в день, отмечают аналитики SensorTower. Хотя в июле игра приносила создателям $18 млн в день.