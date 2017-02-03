Премьер РА: Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 3 февраля принял находящегося в Ереване с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Глава правительства, приветствуя гостей, отметил, что европейская повестка – среди приоритетов внешней политики РА.

«Наше сотрудничество основывается на общей системе ценностей и важно для нас. Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС во всех представляющих обоюдный интерес сферах, углублять и укреплять его. В этом плане важны переговоры вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС», – сказал премьер.

Глава Правительства подчеркнул важность участия Армении в программах COSME и «Горизонт 2020», утверждения Советом ЕС мандата, который позволил Еврокомиссии начать переговоры с Арменией по соглашению о всеобъемлющем воздушном сообщении (транспорте).

Премьер приветствовал активное участие делегации ЕС в Армении в мероприятиях по борьбе с коррупцией, а также поблагодарил за содействие реализуемым в республике реформам.

«Продвижение процесса реформ будет важным с точки зрения углубления и обогащения нашего сотрудничества, и мы – с вами в вопросе претенциозных реформ», – отметил в свою очередь генеральный директор Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению.

Кристиан Даниельсон коснулся приоритетов партнерства Армения-ЕС, отметив, что ЕС заинтересован в частности во взаимодействии в направлении развития экономики, улучшения бизнес-среды, расширения возможностей информационных технологий, улучшения инфраструктур, реформирования системы государственного управления.

Он также поприветствовал шаги правительства Армении по борьбе с коррупцией, отметив, что ЕС также заинтересован в расширении взаимодействия с РА в сфере авиации.

РанееКристиана Даниельсона принял президент Армении Серж Саргсян.Сотрудничество Армения-ЕС с 2014 года существенно активизировалось. Об этом 3 февраля заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с генеральным директором по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристианом Даниельсоном.