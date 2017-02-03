Премьер РА: Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС
3 февраля 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 3 февраля принял находящегося в Ереване с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Глава правительства, приветствуя гостей, отметил, что европейская повестка – среди приоритетов внешней политики РА.
«Наше сотрудничество основывается на общей системе ценностей и важно для нас. Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС во всех представляющих обоюдный интерес сферах, углублять и укреплять его. В этом плане важны переговоры вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС», – сказал премьер.
Глава Правительства подчеркнул важность участия Армении в программах COSME и «Горизонт 2020», утверждения Советом ЕС мандата, который позволил Еврокомиссии начать переговоры с Арменией по соглашению о всеобъемлющем воздушном сообщении (транспорте).
Премьер приветствовал активное участие делегации ЕС в Армении в мероприятиях по борьбе с коррупцией, а также поблагодарил за содействие реализуемым в республике реформам.
«Продвижение процесса реформ будет важным с точки зрения углубления и обогащения нашего сотрудничества, и мы – с вами в вопросе претенциозных реформ», – отметил в свою очередь генеральный директор Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению.
Кристиан Даниельсон коснулся приоритетов партнерства Армения-ЕС, отметив, что ЕС заинтересован в частности во взаимодействии в направлении развития экономики, улучшения бизнес-среды, расширения возможностей информационных технологий, улучшения инфраструктур, реформирования системы государственного управления.
Он также поприветствовал шаги правительства Армении по борьбе с коррупцией, отметив, что ЕС также заинтересован в расширении взаимодействия с РА в сфере авиации.
РанееКристиана Даниельсона принял президент Армении Серж Саргсян.Сотрудничество Армения-ЕС с 2014 года существенно активизировалось. Об этом 3 февраля заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с генеральным директором по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристианом Даниельсоном.
Самое значимое
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
СНБ Карабаха обнародовала видеозапись с пленным Гусейнзаде (видео) Служба национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики обнародовала видеозапись, в котором гражданин Азербайджана, военнослужащий Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.
Турция обвинила Грецию в провокациях в Эгейском море Анкара обвинила Грецию в том, что та нарушает законы международного права, проводя военные учения в Эгейском море.
Трамп: Попытка теракта у Лувра должна стать предостережением для США «Новый радикальный исламский террорист только что совершил нападение на музей Лувр в Париже. Туристы были блокированы внутри. Франция вновь на грани. Приди в себя, Америка!»- написал Трамп
Pokemon GO заработала более $1 млрд за 7 месяцев В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов