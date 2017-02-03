Трамп: Попытка теракта у Лувра должна стать предостережением для США

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка теракта, произошедшая 3 февраля возле знаменитого парижского музея Лувр, должна стать предостережением для Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Новый радикальный исламский террорист только что совершил нападение на музей Лувр в Париже. Туристы были блокированы внутри. Франция вновь на грани. Приди в себя, Америка!»- написал Трамп.

Утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. В настоящее время по факту нападения задержан второй подозреваемый.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что «судя по всему, это было нападение террористического характера». Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по этому делу.