Трамп: Попытка теракта у Лувра должна стать предостережением для США
3 февраля 2017 - 18:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка теракта, произошедшая 3 февраля возле знаменитого парижского музея Лувр, должна стать предостережением для Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Новый радикальный исламский террорист только что совершил нападение на музей Лувр в Париже. Туристы были блокированы внутри. Франция вновь на грани. Приди в себя, Америка!»- написал Трамп.
Утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. В настоящее время по факту нападения задержан второй подозреваемый.
Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что «судя по всему, это было нападение террористического характера». Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по этому делу.
Самое значимое
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СНБ Карабаха обнародовала видеозапись с пленным Гусейнзаде (видео) Служба национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики обнародовала видеозапись, в котором гражданин Азербайджана, военнослужащий Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.
Премьер РА: Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС Премьер-министр Армении Карен Карапетян 3 февраля принял находящегося в Ереване с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона.
Pokemon GO заработала более $1 млрд за 7 месяцев В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов
Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире При составлении рейтинга учитывались не только зарплаты спортсменов, но и их доходы от рекламы и спонсорских соглашений.