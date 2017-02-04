Дирижер Константин Орбелян назначен ио директора ереванского театра оперы и балета
4 февраля 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный дирижер Константин Орбелян назначен временно исполняющим обязанности директора ереванского Национального академического театра оперы и балета имени Спендиаряна. Об этом сообщается на официальной странице Министерства культуры Армении в соцсети Facebook.
Отмечается, что вечером 3 февраля решением министра культуры Армена Амиряна директор театра Андраник Арзуманян был по собственному заявлению освобожден с должности и назначен советником главы Минкульта.
Орбелян, на которого временно возложенны обязанности директор театра оперы и балета, является его художественным руководителем.
Константин Гарриевич Орбелян родился в 1956 году в Сан-Франциско, в семье знатного армянского княжеского рода из Сюника - Орбелянов. В 11 лет дебютировал как пианист с Симфоническим оркестром Сан-Франциско (San Francisco Symphony Orchestra). Окончил Джульярдскую высшую музыкальную школу в Нью-Йорке. В 1980-90 годах дал около 750 концертов в качестве виртуозного пианиста со многими авторитетными симфоническими оркестрами в США, России, и ряде европейских стран. Вместе с известными американскими музыкантами выступал с гастролями в российских музыкальных центрах, а с российскиму артистами - в Северной Америке.
Наряду с блестящей карьерой пианиста Константин Орбелян развернул широкую деятельность также в оперной сфере в качестве дирижера и художественного руководителя. В 1991-2009 годах был художественным руководителем и главным дирижёром Государственного академического камерного оркестра России. С 2010 года возглавляет Московский камерный оркестр Театрально-концертного центра Павла Слободкина.
C 2013 года является генеральным продюсером, приглашенным музыкальным руководителем и дирижёром Волгоградского государственного театра «Царицынская опера».
С 2014 года - Главный дирижер Каунасского симфонического оркестра. В 2003 году Константину Орбеляну - первому из иностранцев, не имеющих российского гражданства, присвоено почётное звание Заслуженного артиста России. В 2012 году награжден Орденом дружбы за большой вклад в популяризацию российской культуры за пределами России.
В 2015 году указом президента Армении награжден Орденом дружбы за вклад в дело укрепления армяно-российских культурных связей. Номинант на премию Грэмми 2015 года в номинации «Лучший классический альбом».
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